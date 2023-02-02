Erzurum’da uçak seferleri iptal edildi, bin 439 mahalleye ulaşım kapandı

Erzurum’da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı aralıksız devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul’dan iki, Ankara’dan ise Erzurum’a gelecek olan bir uçak seferi iptal edildi. Kent merkezinde yağış etkisini sürdürürken Erzurum Havaalanında ise kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

BİN 439 KIRSAL MAHALLE İLE ULAŞIM KESİLDİ

Erzurum’da dün gece başlayan ve etkisini artırarak sürdüren kar yağışının ardından bin 439 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Erzincan’da da kar yağışı nedeniyle ise 471 köye ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kar Timleri, ulaşımda herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için sahada görev yapıyor. Kırsal alan, ana ve ara arterler, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yapan ekipler, araç ve yaya trafiğinin bulunduğu bölgeleri temizlemeye çalışıyor.

KENTE MERKEZİNDE KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYİ GEÇTİ

Etkisini artırarak sürdüren yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Yoğun olarak devam eden kar yağışı nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi 50 metrenin altına düşürürken, Karayolları 12’nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Erzurum-Kars-Ağrı, Erzurum-Erzincan ve Erzurum-Bingöl yollarını açık tutabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.