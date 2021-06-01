Erzurum'daki cağ kebabı işletmecileri kademeli normalleşmeyle kapılarını açtı

ERZURUM (AA) – Erzurum'daki cağ kebapçıları, müşterilerini iş yerlerinde ağırlamanın sevincini yaşıyor.

Cağ kebabı işletmecileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesiyle kapılarını açtı.

Kentin yöresel lezzetini yemek için erken saatlerde restoranlara gidenler, ateşleri ölçülüp maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında içeri alındı.

Masaya servis edilen sıcak cağ kebabını yiyen müşteriler, özledikleri lezzete kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Cağ kebap işletmecisi Cabbar Erdoğan, kademeli normalleşme kapsamında işletmelerin açılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili yetkililere teşekkür etti.

Salgın döneminde esnafın zor günler geçirdiğini aktaran Erdoğan, "Kademeli normalleşme süreci herkese iyi geldi. Paket servisiyle cağ kebabını satıyorduk ancak servis sırasında soğuyordu. Cağ kebabı sıcak yenen lezzet, bu sebeple mekanda yemek daha iyi oluyor. Mekanların açılmasından vatandaşlar da çok memnun. İnsanlar erkenden gelip cağ kebabı özlemini giderdi." diye konuştu

Ailesiyle kentteki bir cağ kebabı restoranına giden Mithat Aydoğdu ise masada servisin başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Paket servislerinde yiyeceklerin zaman zaman soğuduğunu anlatan Aydoğdu, "Cağ kebabını sıcak sıcak masada gelip yememiz ve o lezzeti tatmamız çok iyi oldu. Hataylıyım, inşallah bizim memlekette de böyle lezzetler olur." dedi.

Müşterilerden İsmail İtmez de cağ kebabını sıcak yemeyi özlediklerini belirterek, "Restoranların açılmasını bekliyorduk. Açılınca çok güzel oldu." ifadesini kullandı.