Erzurumlu sivil toplum kuruluşları, İmamoğlu mitingine saldırıyı kınadı

İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 7 Mayıs Pazar günü Erzurum’da gerçekleştirdiği mitinge taşlı saldırıya İstanbul’da faaliyet gösteren Erzurumlu sivil toplum kuruluşları ortak yazılı açıklama yaparak tepki gösterdi. Açıklamada “7 Mayıs 2023 günü sayın Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum ziyareti sırasında yaşanan ve kentimize asla yakışmayan provokasyon çabalarını kınıyoruz. Yaşananlar hiçbir şekilde Erzurum’u ve Erzurumluları temsil etmektedir.

Erzurum’un böyle olumsuz olaylarla gündeme gelmesi nedeniyle üzüntümüzü ifade ediyor olaylar sırasında yaralanan hemşerilerimize, sayın Ekrem İmamoğlu’na ve ekibine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” denildi.

Açıklamaya aralarında Avrupa Yakası Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği, Çağdaş Erzurum Hınıs Tekman Federasyonu, Marmara Erzurumlular Konfederasyonu, İkinci Bölge Erzurum Dernekler Federasyonu, Horasanlılar Federasyonu’nun da bulunduğu 20 sivil toplum kuruluşu imza attı.