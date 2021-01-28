Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

ERZURUM (AA) – Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Pazar günü sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.
Mavi-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Sakatlıkları bulunan Gabriel Obertan ve Elba Rashani'nin yer almadığı antrenmanda, yeni transferlerden kaleci Göktuğ Bakırbaş takımla çalıştı.
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