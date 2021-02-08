Erzurumspor, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

ERZURUM (AA) – Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma organizasyonunun ardından taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.
Erzurum temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 12 Şubat Cuma günü 19.00'da Karadeniz ekibine konuk olacak.
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