Erzurumspor'da sakat futbolcuların durumu

ERZURUM (AA) – Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp doktoru Selçuk Gül, futbolcular Arvydas Novikovas, Oltan Karakullukçu, Ömer Şişmanoğlu ve Kaan Kanak'ın sakatlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

Gül, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ligin 6. haftasında Galatasaray ile yapılan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Novikovas'ın, yapılan kontroller sonrasında kasık bölgesinde tendon-kas zorlanması tespit edildiği, en kısa sürede takıma katılması için tedavisine başlandığını bildirdi.

Ligin ilk haftasının ardından sakatlanan Oltan Karakullukçu'nun saha testlerinde aşama kaydedildiğini ve Göztepe maçı sonrasında takımla antrenmanlara başlayacağını belirten Gül, üst arka adele tendon-kas zorlanması devam eden Ömer Şişmanoğlu'nun 2 hafta daha sahalardan uzak kalacağı, Kaan Kanak'ın ise takımdan ayrı saha çalışmalarına başladığını kaydetti.