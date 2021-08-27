Eş dost kapitalizmi şimdi BAE ile masada

BAE’li güvenlik danışmanının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ülkenin en büyük ikinci şirketi “Türkiye’de yatırımları değerlendirdiğini” açıkladı. Şirketin şehir hastanelerinin işletmesi ile ilgilendiği belirtilirken Ufuk Söylemez, “Şeffaflık yok, neyi, kime, kaça veya niye verdiklerine dair hiçbir açıklık yok” dedi.

Özlem Ermiş BEYHAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta görüştüğü Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Sheikh Tahnoun bin Zayed al-Nahyan’ın başında bulunduğu Arap şirket, Türkiye’de satın almaları değerlendirdiğini açıkladı. Bu süreç ile ilgili iddiaları sorduğumuz Ekonomi eski Bakanı Ufuk Söylemez, “Şeffaflık yok, neyi, kime, kaça veya niye verdiklerine dair hiçbir açıklık yok. Medya veya meclis denetimi de yok maalesef. Çökme tabiri artık aşina olduğumuz bir eş dost kapitalizmi (crony capitalism) yöntemi oldu” dedi. BAE merkezli International Holding Co (IHC.AD) şirketinin Türkiye’de özellikle şehir hastanelerinin işletmesi ile ilgilendiği, en stratejik sektörlerden bir diğeri olan gıdada ise üretici firmaları radarına aldığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıl 816 milyon dolarlık net kâr açıklayan IHC şirketi BAE’nin en büyük ikinci halka açık şirketi konumunda. IHC, geçtiğimiz ay BAE’nin en büyük sağlık yönetim şirketinin yüzde 40’ını satın almıştı.

YENİ YATIRIM YOK

Türkiye’ye artık sıfırdan yatırım için hiçbir yabancının gelmediğini, gelenlerin hep “satın almaya” yöneldiğini vurgulayan Söylemez, “Moody’s, Fitch ve S&P yatırım yapılamaz kredi notu verdiler. Hukuk devletinden, laiklikten uzaklaşan otoriter rejim görüntüsü de yeni yabancı ve ciddi yatırımların gelmesine olanak vermiyor ne yazık ki” ifadesini kullandı.

Söylemez şöyle devam etti: “Bu nedenle iktidar marjinal yöntemlere biraz da çaresizlikten başvurmak zorunda kalıyor, kalacak. Yolsuzluk iddiaları arşa çıkmış vaziyette.”

“Tüm bu iddiaların hukuk içinde soruşturulmasını umuyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta görüştüğü BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı’nın başında bulunduğu IHC’nin CEO’su Syed Basar Shueb, Reuters’a yaptığı açıklamada şirket heyetinin fırsatları araştırmak için bu hafta Türkiye’yi ziyaret ettiğini söyledi. “BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Cumhurbaşkanı niye ve ne görüşür ki?” diye soran Söylemez, “Umarım doğru değildir ama bu konuda tüm iddia ve rivayetler Sedat Peker pazarlığı yapıldığına dair. Günün sonunda ilk seçimler sonrası kurulacak yolsuzluk mahkemeleri ve çıkarılacak ‘Pişmanlık ve İtiraf Yasası’ ile de ‘Tanık Koruma Programı’ ihdası ile tüm bu iddiaların, hukuk içinde sorgulanıp, soruşturulmasını umuyor ve sabırla bekliyoruz” dedi.