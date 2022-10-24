‘Eş-dost’ uyarıya rağmen atanmış

Sayıştay, Katip Çelebi Üniversitesi’ndeki kişiye özel kadro olayının raporunu yazdı. Dikkate alan olmadı.

Başak KAYA

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi yönetimi, önceki gün CHP‘li İzmir Büyükşehir Belediyesi‘nin üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek hizmetine kapıları kapatmıştı… Belediye ekipleri, üniversite kapısı önünde yemek dağıtımını yapmıştı. Bu davranışından dolayı Üniversite’nin Rektörü Saffet Köse büyük eleştirilere neden olmuştu… Köse’nin, eş dost, akraba ve adrese teslim kadroları Sayıştay raporuna takıldı. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat “Her fırsatta kul hakkından bahseden yöneticiler söz konusu kendi eş dost atamalarına geldiğinde kul hakkı yemekten çekinmiyorlar” dedi.

Sayıştay Başkanlığı da 2019 Denetim Raporu’nda üniversite kadrolara yapılan atamalar için “Objektif ve denetlenebilirlik ilkelerine riayet edilmemiş, ilanların büyük çoğunluğunda spesifik ve belli bir kişiyi çağrıştıran şartlar istenmiştir. Alım yapılacak toplam 195 kadronun tamamı için sadece birer kişi başvurmuş ve aynı kişiler kadrolara alınmıştır” ifadeleri yer aldı. Bu konuda şu iki atama örnek gösterildi:

– Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dişçilik Hizmetleri bölümündeki iki öğretim görevlisi kadrosuna, rektör yardımcılarının kızları atandı. Bir akademisyen eşi de, sınavda 90 puan alarak birinci olan adaydan 35 puan az almasına rağmen kadroya alındı.

– Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili Anabilim Dalı Profesör kadrosu için, doçentlik unvanını Türk Dili alanında almış olmak. Eski Uygurca ve Çağatay Türkçesi üzerine çalışmalar yapmış olmak şartı yer aldı.