Eş katiline ağırlaştırılmış müebbet, annesine 25 yıl hapis

Samsun’un Kavak ilçesinde geçen yıl 1 Şubat’ta bir aylık uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından annesi Zahide K. ile Kovid-19 nedeniyle karantinada bulunan eşinin evine giden ve çocuklarını görmek istediğini söyleyen Baki K., tartışıp darp ettiği Gülbahar K.’yi bıçakladı.

Ağır yaralanan üç çocuk annesi kadın hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Baki K. ve annesi Zahide K. tutuklandı.

Bugün Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Baki K. ve annesi Zahide K. ile taraf avukatları katıldı.

Baki K., son savunmasında, olay nedeniyle üzgün ve pişman olduğunu ifade ederek, “Cani değilim, şerefim ve namusumla yaşayan bir insanım. Benim en ufak sabıka kaydım yoktur. Kimseye iftira atmadım. Eşim, yaptığı davranışlar nedeniyle beni suça sürüklemiştir. Ben suça meyilli biri değilim. Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum.” dedi.

Zahide K. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, Baki K’yi “eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Zahide K’yi ise “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Daha sonra Zahide K. hakkında iyi hal indirimi uygulayan heyet, sanığın adli sicil kaydı bulunmaması ve geleceği üzerindeki olası etkisini dikkate alarak cezayı 25 yıla indirdi. (AA)