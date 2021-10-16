Esad güçleri İdlib’i vurdu

Yazan:
Alaturka Online
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Suriye’de Beşar Esad rejimine bağlı güçlerin, İdlib’in kuzeyindeki Sarmada beldesine gerçekleştirdiği topçu saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı.  

Sozcu.com.tr

Yayınlanma: 15:57 – 16 Ekim 2021

Esad güçleri İdlib’i vurdu

Suriye’de Beşar Esad rejimine bağlı güçler, İdlib’in kuzeyindeki Sarmada beldesine topçu saldırısı gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklar, Türkiye sınırına yakın Sarmada’da yerleşim bölgelerin hedef alındığı saldırı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını belirtti.

Saldırıda çok sayıda ev de hasar gördü. Olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edilirken, yaralılar yakınlardaki hastanelere kaldırıldı.
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