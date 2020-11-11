Esad: Sığınmacıların Suriye’ye geri dönmesi önündeki en büyük engel, Batı’nın dayattığı yaptırımlar

Bugün Şam’daki Emevi Konferanslar Sarayı’nda düzenlenen sığınmacıların dönüşü konulu uluslararası konferansın açılışında video bağlantısıyla konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, “Geri dönmek ve yurdumuzun yeninden inşasına katılmak isteyen her sığınmacının dönüşünü sağlamak için inatla çalışmaya devam ediyoruz” diyerek şöyle devam etti:

“Ama Suriyeli sığınmacıların yurtdışında dönüşlerini engellemeye yönelik baskılara maruz kalmalarınım yanısıra başka büyük engeller de var: Amerikan rejimi ile müttefiklerinin dayattığı ekonomik yaptırımlar ve ablukalar.”

‘Suriyeli sığınmacı sorununun başta ABD olmak üzere Batılı güçlerin yarattığı yapan bir mesele olduğunu’ dile getiren Esad, sığınmacıların geri dönüşünün sadece insani bir sorun değil, aynı zamanda ulusal bir mesele olduğunu belirtti.

Ülkeye geri dönmek isteyenlerin sayısının sürekli arttığından söz eden Suriye lideri, “Siyaset güdümlü istatistiklerde bir sayı olmayı veya kendi ülkelerine karşı terörü destekleyen rejimlerin elinde bir piyon olmayı reddediyorlar” dedi.

Esad, Moskova’ya, ‘Batı’nın engelleme çabalarına rağmen konferansın düzenlenmesi için gösterdiği muazzam çaba için’ teşekkür etti.

En çok Suriyeli sığınmacı Türkiye, Lübnan ve Ürdün’de bulunuyor. Suriye içinde de milyonlarca kişi evinden olmuş durumda. Suriye hükümeti sığınmacıların dönüşünü programının öncelikleri arasında sayıyor.

Ekim ayında ilkin Rusya Savunma Bakanlığı, 10-14 Kasım’da Şam’da sığınmacıların dönüşüyle ilgili konferans düzenleneceğini, kendilerinin de organizasyonda yer alacağını duyurmuştu.

Ardından BM Suriye Temsilcisi Geir Pedersen ile görüşen Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, sığınmacıların dönüşüyle ilgili konferans düzenleyeceklerini teyit etmişti. Muallim, Batı’yı da sığınmacıların Suriye’ye geri dönmesini engelleyen sahte şartlar yaratmakla eleştirmişti.

Son olarak konferansın 11-12 Kasım’da düzenlenmesinde mutabık kalınırken, bazı Batılı ülkeler, Suriye’nin milyonların dönüşüne hazır olmadığı iddiasıyla konferansa yönelik itiraz açıklamıştı.