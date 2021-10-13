Esad’ın sağ kolundan Türkiye-Suriye gerilimini tırmandıracak açıklama

Kaosun ve şiddetin 10 yılı aşkın bir süredir devam ettiği Suriye’de, Devlet Başkanı Beşar Esad’ın sağ kolu olan Butani Şaban, Newsweek gazetesine konuştu.

Sozcu.com.tr

Suriye ile Türkiye arasındaki gerilim tırmanırken, Newsweek kapsamlı bir Orta Doğu analizi hazırladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, “ABD ve Rusya, Suriye için verdiği sözleri tutmadı. Her iki ülkede sorumlu. Yapacağımız şey kendi göbeğimizi kendimiz kesmek. Suriye’de bölgenin teröristlerden temizlenmesi için gerekeni yapacağız” sözlerinden sonra yayınlanan makale, Newsweek’in kapağında yer aldı.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Newsweek, yeni sayısının kapağını Suriye’ye ve Suriye Devlet Başkanı Esad’a ayırdı. “Suriye lideri Esad, Dünya sahnesine geri dönüyor” başlığının kullanıldığı makalede bölgede yaşananlar mercek altına alındı.

21’inci yüzyılın en tartışmalı olaylarından birinin Suriye’de yaşanan halk hareketi ve sonrasında Şam yönetiminin sert müdahalesi olduğunu yazan Newsweek, o dönemden beri birçok ülkenin, Suriye ile bağlarını kopardığını aktardı. Dergi, “2021’in alacakaranlığında Suriye devlet başkanı sadece hayatta kalmadı ama Dünya sahnesine çok şaşalı bir şekilde geri döndü. Uzun süredir müttefikleri olan İran ve Rusya’nın desteğiyle Esad, kendisini devirmek isteyenlere karşı Suriye topraklarının birçoğunun kontrolünü ele geçirdi” yorumunu yaptı.

ESAD’A EN YAKIN İSİMLERDEN BİRİ KONUŞTU

Aradan geçen 10 yılda Suriye ile iletişimi koparan çok sayıda ülkenin ilişkileri normalleştirmek için çalıştığını yazan Newsweek, “Ürdün Suriye ile olan sınırlarını tekrar açtı geçen ay. Arap Birliği’nin de Suriye’nin üyeliğini tekrar başlatması bekleniyor” ifadesine yer verdi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’in Şam elçiliklerini tekrar açtığını hatırlatan Newsweek, INTERPOL’ün de 2012’den beri ilk kez Suriye’yi de eklediğini yazdı.

Esad’ın üst düzey danışmanlarından biri olan Butani Şaban da Newsweek’e açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 900 ABD askerinin halen Suriye’de olmasının Şam yönetiminin tepkisini çektiğini yazan Newsweek’e konuşan Şaban, “Bütün Suriye topraklarını özgürleştirmeden nihai bir Suriye zaferinden bahsedemeyiz. Topraklarımızın bazı kısımları halen Amerikalı ve Türk güçlerinin işgali altında” yorumunu yaptı.

“ABD DÜŞMANLARI KORKMAYACAK”

Şaban, “ABD’nin son yıllardaki farklı yönetimleri altındaki farklı politikaları, müttefiklerinde bile rahatsızlık yarattı ve güven sorununa sebep oldu” dedi. Newsweek’e konuşan ve bir Suriye gözlemcisi olan yetkili de benzer yönde açıklamalarda bulundu.

İsmini açıklamayan yetkili, “Suriye’de yaşananlar ABD’nin düşmanlarını sevindiriyor. Suriye’de olduğu gibi Rusya, İran ve Çin, başka bir bölgede de ABD’nin hamlelerini engelleyebilir. Mesaj açık, ABD yenilebilir ya da en azından durdurulabilir, Suriye’de olduğu gibi. Bundan sonra ABD’nin düşmanları Irak ve Libya’da yaşananlara izin vermeyecektir. ABD ekonomik ve askeri bakımdan zayıflamadı ama düşmanları güçlendi” dedi.

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