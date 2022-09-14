‘Escobar’ pankartı nedeniyle Zafer Partisi il başkanı da ifadeye çağrıldı

“Yerli ve milli Escobar” pankartı nedeniyle ilçe başkanının ardından Zafer Partisi İl Başkanı Mustafa Can da ifadeye çağrıldı. Zafer Partililer polis merkezi önünde il başkanını bekliyor.

İstanbul Fatih’te, cadde üzerinde yer alan iki bina arasına Zafer Partisi İlçe Başkanlığı tarafından “Yerli ve milli Escobar” ifadelerinin yer aldığı bir pankart asılmış, polis müdahalesiyle pankart indirilerek Zafer Partisi İlçe Başkanı gözaltına alınmıştı.

İFADEYE ÇAĞRILDI

Bugün akşam saatlerinde de Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can’ın ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Yerli ve Milli Escobar pankartı üzerine Süleyman Soylu’nun talimatıyla Zafer Partisi İl Başkanımız Mustafa Can ifade vermek üzere Sirkeci Polis Merkezi’ne gitti. Zafer Partililer Polis Merkezi önünde İl Başkanımızı bekliyor” dedi.

İlginizi Çekebilir Özdağ: Yerli ve milli Escobar pankartını kim üzerine alındı?