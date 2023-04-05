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5 Nisan 2023
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Eşe kaputta 40 kilometre işkence…. Tutuklandı

Alaturka Online
Alaturka Online


Olay, 1 Nisan’da Aziziye Mahallesi’nde yaşandı. E.Ş. (14), iddiaya göre birlikte yaşadığı babası Ali Osman Şentürk ile Düzce’ye gitti. Ali Osman Şentürk, boşanma aşamasındaki eşini görmemek için eve yakın bir mesafede otomobili oğlu E.Ş.’ye verdi. Diğer kardeşleriyle görüşen E.Ş., daha sonra gitmek istediğini söyledi.

S.Ş. ise oğlunun otomobille gitmesine izin vermedi ve kaputun üzerine çıktı. Oğlu gaza basıp, kaputun üzerindeki annesiyle birlikte otomobili hareket ettirdi ve sokağın başında babası Ali Osman Şentürk’ü de araca aldı.

ASFALTA DÜŞTÜ, YARALANDI

E.Ş.’nin babasının yardımıyla, gaza basarak ve direksiyonu yönlendirerek kullandığı otomobil, yaklaşık 40 kilometre sonra Sakarya’nın Hendek ilçesinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Otomobilin durmasıyla birlikte S.Ş., araçtan asfalta düştü ve hafif şekilde yaralandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çağrısı üzerine Düzceye gelen Ali Osman Şentürk, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Düzce Adliyesine sevk edildi. Şentürk, Kasten öldürme teşebbüs suçlamasıyla tutuklanarak Düzce T Tipi Cezaevine gönderildi. (DHA)

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