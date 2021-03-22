Esed rejiminin Halep'te hastaneyi vurması binlerce sivili mağdur etti

İDLİB (AA) – Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi İran'ın kontrolündeki terörist grupların, Halep'in batısındaki Etarip ilçesinde hedef aldığı hastanenin hizmet dışı kalmasıyla, yaklaşık 400 bin sivil sağlık hizmetinden mahrum olacak.

Etarib Hastanesinin Müdürü Ömer Hallak, AA muhabirine, rejim güçlerinin hastaneye karadan karaya atış yapılan silahlarla çok sayıda saldırı düzenlediğini söyledi.

Hallak, saldırı sonucunda 7 sivilin hayatını kaybettiğini, 5'i sağlık personeli olmak üzere toplam 15 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bir anda bombardıman altında kaldıklarını belirten Hallak, "Jeneratör odası, acil bölümü, doğumhane ve birçok klinik kullanılamaz hale geldi." dedi.

Hallak, hastanede, Etarib ve civarında yaşayan 400 bin sivile sağlık hizmeti verildiğini ve aylık 6 ile 7 bin sivilin tedavi olduğunu aktardı.

Saldırıda vücudunun farklı yerlerinden yaralanan hastane çalışanı Murhaf Lattuf ise "Günlük rutin çalışmamıza devam ediyorduk. Yoğun saldırıya maruz kaldık. Patlamalar meydana geldi. İnsanlar yere yığıldı." diye konuştu.

Saldırı sırasında muayene olmak için hastanede olduğunu belirten Eteribli Cuma Lattuf da "Bir anda yoğun saldırı altında kaldık." ifadesini kullandı.

Rejim güçlerinin, 21 Mart 2021'de, El Etarib ilçesindeki hastaneye düzenlediği saldırılarda 7 sivil hayatını kaybetmiş, 5'i sağlık çalışanı 15 sivil yaralanmıştı.

– İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ile Rusya arasında, 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes, büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde, yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.