Esenler’de 7.3 milyon liralık 3 ihale AKP’li isimlere verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun başkanı olduğu Esenler Belediyesi’nin, toplam 7.3 milyon liralık ihaleleri “tanıdık” isimlere gitti.

“Vatandaş hizmet yönetim portalı hizmet alımı işi” ihalesini 223 bin liralık teklifin sahibi Asist Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Haberleşme Limited Şirketi kazandı. Şirketin büyük ortağı Erkan Gül, AKP İl Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

Aydınlatma için düzenlenen ihaleyi de 1 milyon 865 bin 901 TL’ye, Esenler AKP İlçe Başkanlığı’nda görev almış Kasım Albayrak’ın şirketi aldı. Prestij yol uygulaması ihalesini ise 5 milyon 289 bin 459 TL’lik teklifin sahibi eski muhtar Muharrem Söğünmez kazandı.