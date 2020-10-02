Esenyurt'ta 26 suçtan aranan şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) – İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 26 suçtan aranan zanlı, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, bir süredir teknik takipte oldukları, "dolandırıcılık", "güveni kötüye kullanma" ve "şantaj" gibi 26 suçtan aranan Osman D'nin, Turgut Özal Mahallesi'ndeki ikametinde olduğu bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Sivil polis ekiplerinin, evine geldiğini gören Osman D. kaçmak için bir üst kattaki daireye girdi. Bu sırada evde bulunan ve çocuğuna EBA TV'den ders izleten kadın, zanlıyı görerek çığlık attı.

Fark edildiğini anlayarak binanın terasından yan binanın çatı katına geçen zanlı, ellerinde beyzbol sopası bulunan çevredeki vatandaşların da yardımıyla polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınırken yalın ayak olduğu görülen zanlı, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.