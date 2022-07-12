Esenyurt’ta felaketin izleri siliniyor

İstanbul Esenyurt’ta yaşanan sel felaketi sonrası çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, felaket sonrası izleri silmeye devam ediyor. Zarar gören 200 ev ve iş yerinde balçıklar temizleniyor, molozlar kaldırılıyor, yol ve kaldırımlar yenileniyor, halk sağlığı için ilaçlama yapılıyor.

10 Temmuz Pazar günü meydana gelen kuvvetli sağanak nedeniyle Haramidere’nin taşımasının ardından Yeşilkent ve Pınar Mahallelerinde su baskınından zarar gören 200 ev ve iş yerlerindeki su birikintilerinin tahliye çalışmaları devam ediyor.

Yaşanan felaket sonrasında çalışmalarına ara vermeden devam eden Esenyurt Belediyesi, selzedeleri yalnız bırakmıyor. Çalışmalar son hızıyla devam ederken Belediye Başkan Yardımcısı Hayrettin Babahan da ekiplerle birlikte sahada yapılan çalışmaları inceledi.

FELAKETİN İZLERİ SİLİNİYOR

Esenyurt Belediyesi, Yeşilkent ve Pınar Mahallelerinde su altında kalan 200 ev ve iş yerinde balçıkları temizliyor, halk sağlığı için ilaçlama yapıyor, iş makineleriyle molozlar kaldırıyor, yol ve kaldırımları yeniliyor.

AİLELERE YARDIM

Felaketin yaşandığı evlerde temizlik çalışmaları devam ederken KYK yurduna yerleştirilen selzede 90 aileyi ziyaret eden Esenyurt Belediyesi ve İBB ekipleri, ailelere süt, bebek bezi, kıyafet, iç çamaşırı, hijyen seti ve kişisel bakım ürünleri ulaştırarak dayanışmada bulundu.

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