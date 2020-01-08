Esenyurt’ta hareketli dakikalar

Olay öğle saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi’nde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binada bulunan bir daireye icra için gelen avukat ve polislere ev sahibi engel olmak istedi.

İddialara göre, şüpheli ekiplere direnerek, “Silahla öldürürüm sizi” dedi. Bu sırada odaya kaçarak kendini kitlemek isteyen kişi polis ekiplerince yakalandı. İhbar üzerine olayın yaşandığı noktaya çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

Evde yapılan aramalarda herhangi bir silaha rastlanamazken, gözaltına alınan kişinin icra işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmesi bekleniyor. Polis ve icra ekiplerinin dairede ki çalışmaları sürüyor. (DHA)