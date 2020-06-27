Esenyurt'ta iş yerleri grafitilerle renkleniyor

İSTANBUL (AA) – MEMET AVŞAR – Esenyurt ilçesinde daha önce bir ortaokulun duvarlarına öğrencilerle birlikte grafitiler çizen Birol Tarak, şimdi de gelen talepler üzerine bölge esnafının iş yeri duvar ve kepenklerini renklendiriyor.

Grafiti sanatçısı Birol Tarak'ın, daha önce Esenyurt Ortaokulunda başlattığı grafiti çalışması ilçedeki esnaftan büyük beğeni topladı. Okulun duvarlarına öğrencilerle birlikte grafitiler çizen ve bölgenin görüntüsünü değiştiren Tarak, civardaki esnafın talebi üzerine çalışmasının boyutunu genişletti.

Birol Tarak, bölge esnafının kendisinine temin ettiği boya ve malzemeleri kullanarak iş yerlerinin kepenk ve duvarlarına grafiti çiziyor. Çoğunlukla esnafın talepleri doğrultusunda çizimlerini yapan Tarak'tan en çok, Türk sinemasının unutulmaz sanatçılarını resmetmesi isteniyor.

Tarak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, esnafın talepleri doğrultusunda sokağa bakan duvarları, iş yerlerinin içindeki duvarları ve kepenkleri grafiti sanatıyla süslediklerini anlattı.

Esenyurt'ta grafitiye büyük bir ilgi oluştuğunu ve böyle bir ilgiyi beklemediğini dile getiren Tarak, "İnsanlarımız önceden grafiti çalışmalarını Taksim ve Karaköy'de görebiliyordu. Şimdi artık Esenyurt'un da dört bir köşesinde grafiti çalışmalarını görmek mümkün. İlgi bizi mutlu ediyor." dedi.

Çizim yaparken esnaf ve mahalledeki vatandaşların da kendisine yardımcı olduğunu ifade eden Tarak, ilerleyen dönemde Esenyurt'ta bir grafiti festivali düzenlemeyi planladıklarını da dile getirdi.

– Türk sinemasının unutulmaz isimleri ilgi görüyor

Grafiti projesine destek veren kafe işletmecisi Ayhan Bayhan ise iş yerine yapılan grafitilerin duygularını ön plana çıkardığını belirtti. İş yerinde Türk sinemasının unutulmaz isimlerini tercih ettiğini anlatan Bayhan, "Duvarlarımızı gören müşterilerimiz mutlu oluyorlar. Hiç göremediğimiz yerleri kafemizin duvarına resmetti. Bu da hoşumuza gidiyor. Kendisinden daha değişik ve ilginç çizim ve resimler bekliyoruz." diye konuştu.

İş yerinin kepenklerine hayalindeki resimleri çizdiren Serkan Doğrukan da duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Birol kardeşimizin çok güzel bir sanatı var, renklerle her yeri şenlendiriyor. Gayet memnunuz kendisinden. İş yerimin kepenklerine hayalimdeki resimleri çizdi. Dükkanım kapalıyken bile çok hoş duruyor. Birol Bey aslında bu sanatıyla görüntü kirliliğine de 'Dur' diyor."