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Esenyurt’ta sağlık çalışanlarına levye ile saldırı

Yazan:
Alaturka Online
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Olay, 14.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sağlık çalışanları, çalıştıkları ambulansın lastiklerini değiştirmek üzere Fatih Mahallesi’nde bulunan Fatih Oto Sanayi Sitesi’ne geldi.

Lastiklerin değişiminin yapıldığı sırada yan dükkandakilerle sağlık çalışanları arasında, dükkanın önünü kapattıkları gerekçesiyle tartışma çıktı.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda, dükkan sahibinin levye ile sağlık çalışanları saldırdığı anlar saniye saniye görüntülendi.

Sağlık çalışanlarının şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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