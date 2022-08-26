Esenyurt’ta yağmur su baskınlarına neden oldu

İstanbul’un bazı ilçelerinde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi’nde çok sayıda evi su bastı.

İstanbul’da aniden bastıran yağmur su baskınlarına neden oldu. Esenyurt Akçaburgaz Mahallesinde onlarca evi su bastı.

Tavanlarına su dolan evlerin içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinleri ise İSKİ ve belediye ekiplerini daha önce uyardıklarını, ancak yetkililerin duyarsız kaldıklarını söyledi.

“EVİN İÇİNDE ŞU AN 3 METRE SU VAR”

Evini 4 kere su basan Kadir Şaban, şöyle konuştu:

* “Burayı 4 kere su bastı. Her seferinde belediyeyi arıyorum. ‘Geleceğiz’ diyorlar ancak gelmiyorlar. Bayramın 1inci günü su bastı. O gün su basmadan önce İSKİyi aradım. Gelin benim evimi su basacak. Giderde sıkıntı var. Çekmiyor diye. ‘Geleceğiz’ diyorlar gelmiyorlar.

* Dün yağmur yağdı. Bahçe su toplamaya başladı. Aradım İSKİ’yi tekrar. ‘Benim evimi su basacak. Gelin kanalı açın’ dedim. ‘Geliyoruz’ dediler. Akşam saat 18.00 oldu yine gelmediler. Benim evimi su bastı. En son saat 00.00’da geldiler. ‘Bizim aracımız küçük’ dediler.

* Ben 2 aydır söylüyorum. Gider kapalı hâlâ açmadılar. Evin içinde şu an 3 metre su var. Bütün eşyalarım gitti. Maddi manevi zarara uğradım. İSKİ ve belediye çalışmıyor. Herkes şikayetçi. Burada kalan gençler vardı. Boğulmaktan son anda kurtuldular.” (DHA)