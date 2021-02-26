Esenyurt'taki mahalle muhtarlığı cuma günleri ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıtıyor

İSTANBUL (AA) – Esenyurt Turgut Özal Mahallesi Muhtarlığı, hayırseverlerin desteğiyle 11 aydır her cuma günü mahalledeki ihtiyaç sahiplerine ekmek yardımında bulunuyor.

Muhtar Behzat Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhtarlıklarının her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu vurguladı.

Hayırsever iş insanlarının yardımlarıyla 11 aydır ekmek dağıtımı yaptıklarını belirten Özer, desteklerinden dolayı kendilerine teşekkürlerini iletti.

Ekmek dağıtımının her cuma günü saat 16.00'ya kadar sürdüğünü aktaran Özer, "Önce 300 adetle başladık. Yetmeyince artırdık. Şu anda 700 ekmek dağıtma kapasitesine sahibiz. Bugüne kadar 16 binin üzerinde ekmek dağıttık." dedi.

Özer, mahalledeki vatandaşlara seslenerek, "(Ekmek almaya) Aile büyüklerinin gelmesini rica ediyoruz. Genelde çocukları gönderiyorlar. O yüzden kime ekmek verdiğimizi karıştırıyoruz. Gerçek ihtiyaç sahiplerine vermeye çalışıyoruz. İnsanlar yürüyerek, 200-300 metre mesafelerden geliyorlar. Bunların dışında bizim tespit edemediklerimiz olabilir." şeklinde konuştu.