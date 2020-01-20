Eser Yenenler’den ‘Fenerbahçe’ paylaşımı

Geçen yıl ekim ayında Berfu Yıldız ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey’i kucağına alan ve yaşadığı büyük mutluluğu sosyal medya hesabından paylaşan Eser Yenenler, son olarak geçtiğimiz gün yine Kuzey’le ilgili bir paylaşıma imza attı.
Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinde birlikte ter döktüğü arkadaşı İbrahim Büyükak’ın yaptığı bebek ziyaretine dair bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Eser Yenenler, Büyükak’ın getirdiği Fenerbahçe formasını oğlunun üzerine koyarak çekilmiş kareyi:
“Kuzeyimiz kendisini Fenerbahçeli renklere bağlayan imzayı, amcası İbrahim Büyükak ve teyzesi Nurdan Beşen eşliğinde attı” notuyla paylaştı.