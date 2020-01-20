Eser Yenenler’den ‘Fenerbahçe’ paylaşımı

Geçen yıl ekim ayında Berfu Yıldız ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey’i kucağına alan ve yaşadığı büyük mutluluğu sosyal medya hesabından paylaşan Eser Yenenler, son olarak geçtiğimiz gün yine Kuzey’le ilgili bir paylaşıma imza attı.