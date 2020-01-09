Eşi Melania’nın memleketinde dikilen Donald Trump’ın tahtadan heykeli yakıldı

Slovenya’nın Sevnica köyü civarına burada doğan ABD first lady’si Melania Trump’ın ardından Başkan kocası Donald Trump’ın tahtadan satirik heykeli dikilirken, ikincisi pek uzun ömürlü olmadı. Turistlerin ziyaret etmeyi pek sevdiği Donald Trump heykeli ateşe verilip küle çevrildi. Slovenya polisi, kundakçıların peşine düştü.

Hürriyet Heykeli gibi sağ yumruk havada

Tomaz Schlegl’in elinden çıkan ve ağustos ayında açılışı yapılan 8 metre yüksekliğindeki heykel, Trump’ı alameti farikası sarı kafasının altında beyaz gömlek – kırmızı kravat – mavi takım elbise giymiş tasvir ediyordu.

New York’taki Hürriyet Heykeli gibi sağ yumruğunu havaya kaldırılan Trump heykeline tahta oyuncakları hatırlatan gizli bir mekanizma da ekliydi.

‘Bir yüzü insan öbür yüzü vampir’

ABD Başkanı’nın kırmıza boyalı ağzı açıldığında köpekbalığınınkine benzeyen dişleri ortaya çıkıyordu.

Schlegl, bu mekanizmanın amacını “Tüm popülistler gibi heykelin iki yüzü var, biri insani ve tatlı ve diğeri vampirinki” demişti.

Cadılar Bayramı’nda yakma girişimi

Turistleri cezbetmesine rağmen yerel halk tarafından benimsenmeyen heykel, ekim sonundaki Cadılar Bayramı’nda yakılma girişimleriyle karşılaşınca ilk dikildiği Sela pri Kamniku köyünden Moravce köyüne taşındı. Ama yine de kül olmaktan kurtulamadı.

Moravce Belediye Başkanı Milan Balazic, heykelin aralıkta bu köye getirildiğini anımsatarak “Polis, heykeli ateşe verenleri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Balazic, Trump’ın kundaklanmasını “Halkın sanatsal projelere karşı olduğunun bir göstergesi” diye değerlendirdi.

Trump’ın meşhur ‘Cadı Avı’ gibi

Tahta Trump’ı ateşe verme şenliğinin görüntüleri karşısında sosyal medyada heykelin sarkastik havasında yorumlar yapıldı.

“İyi olmuş. Umarım yeniden inşa ederler ve yine yakarlar.”

“Marshmallow da kızarttınız mı?”

Trump’ın kendisiyle ilgili her suçlama ve soruşturmaya yapıştırdığı ‘Cadı Avı’ yaftasına atıfla cadı yakma çizimi paylaşan da oldu.