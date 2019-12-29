Eşi tarafından darbedilen kadın yoğun bakımda! Bir gözünü kaybedebilir

Samsun’un Bafra ilçesinde eşi tarafından darbedilerek ağır yaralanan kadın yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşayan on yıllık evli üç çocuk annesi Elif K. (30), kendisini darbeden eşi Mehmet K. (32) tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumu ağır olan Elif K., müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

TEK GÖZÜNÜ KAYBEDEBİLİR

Tek gözünü kaybetme ihtimali bulunan Elif K.’nın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. Kadının ailesinin şikayeti üzerine Mehmet K. gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

“CEP TELEFONUNU ŞARJA TAKMAYI UNUTTUĞU İÇİN DÖVMÜŞ”

Elif K’nin yengesi Neriman K., yoğun bakım servisinin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Elif K.’nın daha önce de pek çok kez eşinden şiddet gördüğünü öne sürdü.

Çocukları için Elif K.’nın eşine geri döndüğünü ifade eden Neriman K., “Kocası tarafından çok basit şeyler için bile şiddet görüyordu. Bir hafta önce de cep telefonunu şarja takmayı unuttuğu için dövmüş.” diye konuştu.

“İNSAN OLAN BİR İNSANA BUNU YAPAMAZ”

Neriman K., kadına yönelik şiddetin önlenmesi için suçluların en ağır cezaya çarptırılmasını istediklerini vurgulayarak, “İnsan olan bir insana bunu yapamaz. Acır da bırakır. Gözünün kör olacağını söylüyor doktorlar. Kadına şiddet ancak caydırıcı kanunlarla engellenebilir. Suçluların içeriden çıkarılmaması lazım.” ifadelerini kullandı.

Kadının amcası Yakup K. da yeğeninin darbedilmesinden duydukları üzüntüyü dile getirdi.

“VÜCUDUNUN HER YERİNE VURMUŞ”

Yakup K., “Daha önce birkaç yıl ayrılmışlardı. ‘Karımı seviyorum’ diye gelip kendisini affetmesini istemiş. Yeğenim de çocukları için geri dönmüş ama şiddet devam etmiş. Dün akşam duyduk geldik. Şu an yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Tek gözünün görmeyeceğini söylüyorlar. Vücudunun her yerine vurmuş.” şeklinde konuştu.

TEHDİT İDDİASI

Diğer yakınları da Elif K.’nın eşi tarafından oklavayla darbedildiğini, Mehmet K.’nın eşini hastaneye götürürken “Şikayetçi olmayacaksın, merdivenden düştüm diyeceksin” diye karısını tehdit ettiğini ileri sürdü. AA

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