Eşi ve 2 çocuğuna kurşun yağdırmıştı! Emekli askerin ifadesi kan dondurdu

Eskişehir’in İnönü ilçesinde yaşayan emekli uzman jandarma Mehmet Aslan, dün tartıştığı eşi Fatma Aslan’ı tabancayla öldürdü.

Evden çıkan Aslan, 20 kilometre uzaklıktaki Bilecik’in Bozüyük ilçesinde oturan oğlu Erol Aslanın evine gitti. Oğlunu da evde vurarak öldüren Mehmet Aslan, diğer oğlu Osman Aslan’ı ise eve çağırdı.

MİNİBÜS BEKLERKEN YAKALANDI

Apartman girişinde karşıladığı oğlu Osman Aslan’ı da tabancayla ağır yaralayan Mehmet Aslan, yürüyerek gittiği durakta minibüs beklerken polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından ifadesi Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan Aslan, işlemleri sonrası Bozüyük Adliyesine sevk edildi.

TUTUKLANDI

Aslan, eşe ve alt soya karşı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Adliyeden polis ekipleri arasında, elinde bastonuyla çıkarılan Aslan, Bilecik Kapalı Cezaevine gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İfadesinde suçunu itiraf eden Mehmet Aslan şu ifadeleri kullandı;

*Yaklaşık 10 yıldır çocuklarım anneleriyle ayrılmamı istiyordu. Bu konuda da annelerine sürekli laf ederek baskı kuruyorlardı. Eşim son dönemde arada kaldığı için bana İkimiz de intihar edip kurtulalım dedi hatta ölürken canım acımasın demişti.

*Ben de olay günü bu konuda tartıştım. İntihardan vazgeçtik, ‘Kendimi öldüreceğime çocuklarımı öldürürüm’ dedim.

*Eşim mutfakta bulaşık yıkarken kafasından ateş ederek öldürdüm. Evden çıktıktan sonra Bozüyük’e geldim. Oğlum Erol’un oturduğu evin anahtarı bende de vardı.

*Zaman zaman gidip kalırdım. İçeri girdiğimde hemen tabancamı çıkardım ve oğlumu öldürdüm. Daha sonra da diğer oğlum Osman’ı aradım eve çağırdım.

*O da geldiğinde apartman girişinde onu da tabancayla vurdum.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Öte yandan Fatma ve oğlu Erol Aslan için Eskişehir’in İnönü ilçesine bağlı Erenköy Mahallesinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailenin yakınları ve komşuları katıldı. Fatma Aslan ve Erol Aslan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Mehmet Aslanın tabancayla vurup yaraladığı Osman Aslan’ın sağlık durumunun ise kritik olduğu ve tedavisinin sürdüğü kaydedildi. (DHA)