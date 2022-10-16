Eşi ve kızı ölen Songül’ün durumu ağır

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Alaturka Online
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Kocaeli’de eşi ve çocuğu evde ölü bulunan Songül Kansuz’un tedavisi devam ediyor. Kansuz’un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Eşi ve kızı ölen Songül’ün durumu ağır

Kocaeli’de evde düzenek kurarak uyuşturucu kullanan İbrahim Kansuz’un (34) ve uyuşturucunun dumanından etkilenen 4 yaşındaki kızı Eylül Mina Kansuz’un hayatını kaybettiği olayda, hastaneye kaldırılan anne Songül Kansuz’un tedavisi devam ediyor.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen annenin, uyuşturucu mu kullandığı ya da dumandan mı etkilendiği yapılan incelemelerin ardından belirlenecek.  (DHA)

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