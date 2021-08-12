Eşi ve kızlarını kurtarmak isterken sel sularına kapılıp kayboldu

Esenyurt Belediyesi zabıta personeli Murat Özdemir, tatil için gittiği memleketi Kastamonu’da ailesiyle birlikte sel felaketiyle karşılaştı. Murat Özdemir kızları ve eşini kurtarmak isterken akıntıya kapılıp kayboldu. Murat Özdemir’in 3 yaşındaki kızı Bulen Özdemir kurtulurken, eşi Sermin Özdemir hayatını kaybetti. Ailenin diğer kızı Sudenaz Özdemir ve Esenyurt Belediyesi zabıtası Murat Özdemir’i arama çalışmaları sürüyor.

11 Ağustos’ta Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana geldi. Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 15, Sinop’ta 2 kişi hayatını kaybetti.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, memleketi Kastamonu’ya giden belediyenin zabıta personeli Murat Özdemir ve kızının sel sularına kapılarak kaybolduğunu, eşi Sermin Özdemir’in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

KIZLARI VE EŞİNİ KURTARMAK İÇİN SUYA DALDI

Esenyurt Belediyesi zabıta personeli Murat Özdemir’in, sel sularına kapılan eşi ve 2 kızını kurtarmak için suya dalarak büyük çaba gösterdiği öğrenildi.

Özdemir’in ilk önce 3 yaşındaki kızı Bulen Özdemir’i sel sularından kurtardığı, ardından 9 yaşındaki kızı Sudenaz Özdemir ve eşi Sermin Özdemir’i kurtarmak için yeniden suya girdiği belirtildi.

Özdemir’in çabası sonuçsuz kaldı ve sel sularında kayboldu. Murat Özdemir’in eşi Sermin Özdemir’in cansız bedenine ulaşıldı. Murat Özdemir ve Sudenaz Özdemir’i arama çalışmaları devam ediyor.

“HEPİMİZİ DERİNDEN ÜZDÜ”

Kemal Deniz Bozkurt yaptığı açıklamada, “Kastamonu’da meydana gelen selde, zabıta personelimiz Murat Özdemir ve kızının sulara kapılarak kaybolduğu, eşi Sermin Özdemir’in ise hayatını kaybettiği haberi hepimizi derinden üzdü. Dualarımız Murat kardeşimiz ve kızımızla beraber… Her ikisinin de sağ salim bulunarak aramıza dönmelerini temenni ediyor, hayatını kaybeden Sermin Özdemir’e Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

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