Eşi ve üvey kızını öldürdü, üst mahkeme ‘haksız tahrik’ indirimini onadı

Olay, 11 Aralık 2021 günü saat 15.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi’ndeki 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Hörmet Doğan, küçük kızı Yasemin Nur Soyak’ı eski eşine götürmek için hazırlık yaptı. Bu sırada Doğan’ın ikinci evliliğini yaptığı Kaya Doğan, kıskançlık krizine girdi.

Kaya Doğan, eşi ile üvey kızını mutfaktan aldığı bıçakla boğazlarından bıçakladı. Bıçakla kendisini de yaralayan Kaya Doğan, evden çıkıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen ekipler, anne ile kızının öldüğünü belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kaya Doğan, tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.

Kaya Doğan hakkında Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Çocuğu kasten öldürme’ ve ‘Eşi kasten öldürme’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

“BENİ ALDATTIĞI İÇİN BU OLAY MEYDANA GELDİ”

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde geçen yıl 21 Eylül’de görülen davanın karar duruşmasında sanık Kaya Doğan, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, “Tüm aşamalarda verdiğim savunmalarımı gelen raporlar doğrulamıştır. Eşim beni aldattığı için bu olay meydana geldi. Bu olay başıma gelene kadar kendi halinde yaşayan bir insandım. O mesajları görmesem bu olay başımıza gelmeyecekti. Eşimle görüşen kişilerin de ceza almasını istiyorum. Onlardan şikayetçiyim” dedi.

Mahkeme heyeti sanığı, ‘Çocuğu kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık Doğan’a eşi Hörmet Doğan’a karşı olan eyleminden dolayı da ‘Eşi kasten öldürmek’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Ardından ‘tahrik’ indirimi uygulayarak bu eylemden dolayı cezasını 22 yıla düşürdü.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. İtiraz dilekçesinde, sanığa haksız tahrik indiriminin uygulanmaması gerektiği kaydedildi.

Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı. Ceza Dairesi’nce yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi.

Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği ifade edildi. (DHA)