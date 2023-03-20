Eşine ve öz annesine iki tabancayla kurşun yağdırdı

İrfan Özer, Mersin’de biri babasına ait ruhsatlı, çift tabancayla 2 kadını katletti. Özer’in işlediği cinayetlerin kurbanı olan kadınların biri eşi Yasemin Özer, diğeri de öz annesi Muzaffer Özer.

İrfan Özer’in, geçen yıl memleketi Tunceli’de ‘İçlerinde şeytan var’ diyerek 5 kediyi tabanca ile öldürdüğü öğrenildi. Çifte cinayet işleyen katilin, Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde Yatılı Bölge Okulu’nda eğitim görürken Menzil tarikatının etkisine girdiği öne sürülüyor.

ÇİFTE TABANCA İLE ÖLDÜRDÜ

Edinilen bilgiye göre olay merkez Toroslar ilçesi Mithat Toroğlu Mahallesi 88066 sokakta 17 Mart’ta akşam saatlerinde meydana geldi. Yıllar önce yaşanan terör olayları nedeniyle ailesiyle Mersin’e göç ettiği belirlenen İrfan Özer, eşi ve annesi ile televizyon izlediği sırada cinnet getirdi.

Özer, iddiaya göre biri babasının üzerine ruhsatlı iki tabanca ile resmi nikahlı eşi 45 yaşındaki Yasemin Özer ile evinde kalan annesi 80 yaşındaki Muzaffer Özer’in üzerine bir anda kurşun yağdırdı. İki şarjör dolusu merminin vücutlarına isabet ettiği Yasemin Özer ile kaynanası Muzaffer Özer, kan gölüne dönen evde yaşamlarını yitirdi.

POLİSE TESLİM OLDU

Silah sesleri üzerine çevredeki komşuların ihbarıyla çok sayıda polis ekibi ve ambulans adrese yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yerde kanlar içinde bulduğu Yasemin Özer ile Muzaffer Özer’in öldüğü belirlendi. Olayda iki tabancanın tüm mermilerini kullandığı belirlenen İrfan Özer, evde otururken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

KISA İFADE VERDİ

Çevresinde sakin bir yaşam sürmesiyle tanınan İrfan Özer’in, gözaltına alındığı Polis Merkezi’nde çifte cinayetle ilgili kısa bir ifade verdi. Gözaltına alındığı sırada son derece sakin olduğu öne sürülen İrfan Özer’in, eşi Yasemin Özer’i, “Anneme iyi bakmıyor” diyerek öldürdüğü, annesi Muzaffer Özer’i ise “Yaşlı, acı çekmeden ölsün’ diyerek öldürdüğünü itiraf etti. Çifte cinayet ile ilgili nöbetçi mahkemeyle çıkartılan İrfan Özer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MENZİL BAĞLANTISI

Üzerlerine iki şarjör mermi sıkarak annesini ve eşini gözünü kırpmadan öldüren İrfan Özer’in, memleketi Tunceli’de Yatılı Bölge Okulu’nda eğitimini sürdürürken, Menzil tarikatının etkisine girdiği öne sürüldü.

İsminin açıklanmasını istemeyen İrfan Özer’in bir köylüsü, “Kendisinin Yatılı Bölge Okulu’nda eğitim görürken bu tarikata girdiği yıllardır biliniyor. Geçtiğimiz kasım ayında Mazgirt’te 5 kediyi tabanca ile vurarak öldürdü. Öldürdükten sonra da ‘İçlerinde şeytan var, bu nedenle öldürdüm’ demişti. Bu olay öyle sıradan bir cinayet olayı değil, çok detaylı araştırılıp üzerinde çok düşünülmesi gereken bir olay” dedi.