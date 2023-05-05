Eşini bornoz ipiyle boğmaya çalıştığı iddia edilen iş insanı: Ben onun hayatını kurtardım





İş insanı Can Atay’ın, boşanma aşamasındaki eşi Polen Atay’ı bornoz ipiyle boğarak öldürmeye çalıştığı iddiasıyla “Eşi kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan yargılandığı davaya devam edildi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanık Can Atay ve müşteki Polen Atay ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya sanık Can Atay’ın annesi ile müşteki Polen Atay’ın babası da izleyici olarak katıldı.

“BURADA NE İŞİM VAR DİYORDUM”

Duruşmada ilk kez ifade veren müşteki Polen Atay, boşanmaya karar verdiğini ancak nasıl söyleyeceğini düşündüğünü anlatarak, “Çok yoğun düşünme dönemindeydim. Can gelince söyledim, ‘artık senin ailenle olmak istemiyorum’ dedim. Sırtıma ağır bir darbe oldu. Ben boğulduğumu hissettim. Sırtım ve başım ağrıyordu. Hafıza kaybım vardı. Uyandığımda hastanedeydim. 3 gün yoğun bakımda kalmışım. ‘Can nerede’ dedim, ‘gelecek’ dediler. Günler geçmiş anlamadım. Mimarlık üstüne yüksek lisans okumuş bir insanım. ‘Burada ne işim var’ diyordum. ‘Can beni dövmüştü’ dedim babama. Ağzımı açtığımda ilaç veriyorlardı. Uyandığımda yine Can’ı sordum. Mesaj atmıştım ‘eve geleceğim’ diye. Hafıza kaybımı kullanmak için yazdılar hiçbir şey olmamış gibi. Beni çıkaracaklardı. Hastaneyi bastılar, ‘çıkaramazsınız’ dediler” ifadelerini kullandı.

“İSMİMİ TEMİZLEMEK İÇİN BURADAYIM” DEDİ

Sanık Can Atay darp iddialarını kabul etmeyerek, “Aşk mesajlarımız orada duruyor. Ben eşimi gönlümde affettim ama hepsi iftira. Bana dua edip teşekkür edecekleri yere, organize suç gibi planlı cinayete sokmaya çalıştılar ama tutmadı. Beni medyaya madara ettiler, ben yarın öbür gün hayat kurmak istiyorum. Beni servis ettiler. Ben ismimi temizlemek için buradayım. Elimi dahi sürmedim Polen’e. Ben onun hayatını kurtardım. Kalbimde onu affettim” ifadelerini kullandı.

Sanık Can Atay’ın avukatı Dilan Işık Candan söz alarak, müşteki Polen Atay’ın beyanlarında çelişkilerin bulunduğunu söyledi.

Sanık Can Atay’ın avukatı Köksal Bayraktar, bilirkişi raporunda vücutta darp izine rastlanmadığının belirtildiğini söyleyerek, müşteki Polen Atay’a boynundaki izin ne kadar kaldığını sordu. Müşteki Polen Atay ise morarma izinin kısa sürede geçtiğini, hastanede yatarken bile görünmediğini söyledi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI TALEP ETTİ

Müşteki Polen Atay’ın avukatı Sibel Engin, “Raporda ası olmadığı ortaya çıktı. Bir insanı kendi kendini entübe edecek kadar mümkün mü? Defalarca şiddet, düğünden 4 gün önce… Bir çelişki var, sanık 4 ayrı ifadesinde Polen’i 4 ayrı şekilde bulduğunu söylüyor” dedi. Avukat Engin, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasını talep etti.

EVDE KEŞİF YAPILACAK

Yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki talebin reddine ve olay mahalinde keşif yapılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.