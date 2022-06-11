Eşini döverek öldürdükten sonra fotoğraflarını çekip ailesine göndermiş!

Rize’de inşaat işçisi Ramazan Dursun’un (38), otomobil jantı ile darbederek bıçakladığı eşi Özlem Dursun, hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetti. Yaralıyken eşinin fotoğraflarını çeken ve ‘Kızını yaraladım, başında ölmesini bekliyorum, gel al’ diye kayınvalidesine gönderen Dursun tutuklandı. Özlem Dursun’un, olay günü KADES’ten yardım istediği, korktuğu için de gelen polislere şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olay, perşembe akşamı Çarşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, valilikte temizlik görevlisi olarak çalışan Özlem Dursun, evine gelirken bakkala uğradı. İnşaat işçisi Ramazan Dursun da bu sırada balkondan gördüğü eşine, eve dönünce “Telefonla konuşmak için mi bakkala girdin?” diyerek bağırdı.

Ramazan Dursun, müzik sesi açarak küçük yaştaki 3 çocuğunun gözü önünde, eşini otomobil jantı ile başına vurarak darbetti ve bıçakladı. Eşinin yaralı haldeki fotoğraflarını çeken Dursun, ‘Kızını yaraladım, başında ölmesini bekliyorum, gel al’ yazarak, WhatsApp üzerinden kayınvalidesine gönderdi.

Özlem Dursun’un yakınlarının ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ağır yaralı kadını ambulansla Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Özlem Dursun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 1 gün sonra hayatını kaybetti. Dursun’un cansız bedeni, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olay sırasında kendisini de yaralayan Ramazan Dursun ise polis tarafından gözaltına alındı. Tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen Dursun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

KADES’DEN YARDIM İSTEMİŞ

Öte yandan Özlem Dursun’un, olay günü Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla polisten yardım istediği ortaya çıktı. Polislerin yanına ulaştığı ancak Dursun’un eşinden korktuğu için şikayetçi olmadığı öğrenildi. (DHA)

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