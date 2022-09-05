Eşini Fırat Nehri kenarına götürüp tabancayla öldürdü

Bir kadın daha kocası tarafından katledildi… Şanlıurfa’da Mahmut Elen, Fırat Nehri kenarına götürdüğü eşi Arzı Elen’i tabancayla öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Siverek ilçesine bağlı Büyükoba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Mahmut Elen (37), eşi Arzı Elen (34) ile birlikte Fırat Nehri kıyısına gitti. Elen çifti burada tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Elen yanındaki tabancayla eşine iki el ateş ederek, kaçtı. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Arzı Elen’in yaşamını yitirdiğini belirledi. İki çocuk annesi kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TARLADA YAKALANDI

Olayın ardından jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Çevredekilerin bilgisine başvuran ekipler bölgede yaptıkları inceleme sonucunda Mahmut Elen’i tarlada saklanırken yakaladı. Elen jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)

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