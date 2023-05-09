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9 Mayıs 2023
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Eşini öldürdü, suç aletiyle teslim oldu

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Olay, önceki gün, saat 03.00 sıralarında, Balabanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Yaklaşık 1 hafta önce mahalleden ev ile arsa satın alan Tuba Algül ve eşi Bişar Algül arasında, şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışma çıktı. 5 çocukları olan çiftin tartışması kavgaya dönüştü. Bişar Algül, tabancayla 12 yıllık eşi Tuba Algül’e tabancayla ateş edip kaçtı.

Çiftin 12 yaşındaki çocuğunun komşularına haber vermesiyle, adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların müdahalesinde, göğsünden vurulan Tuba Algül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Algül’ün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Otopsisinin ardından dün yakınlarına teslim edilen Tuba Algül’ün cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Erzurum’a götürüldü.

SUÇ ALETİYLE TESLİM OLDU

Eşini öldürüp kaçan Bişar Algül ise dün akşam saatlerinde suç aleti tabancayla Ovakent Jandarma Karakolu’na gidip teslim oldu. Jandarmadaki ifadesinde, eşini kazayla vurduğunu söyleyen Algül, işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin, “Eşinizi neden öldürdünüz” sorusuna, “Yorum yok” diye yanıt verdi. (DHA)

Alaturka Online
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