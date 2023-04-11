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11 Nisan 2023
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Eşini öldürüp eğlenmeye gitmiş

Alaturka Online
Alaturka Online

Tarihi Kemeraltı Çarşısı 846 Sokak’taki bir iş hanının 3’üncü katındaki dairede meydana geldi. Bir fabrikada işçi olan İhsan Kalmaz, boşanma aşamasındaki eşi Zehra Kalmaz’ı konuşmak için dün akşam amcasına ait daireye çağırdı.

İhsan Kalmaz, çıkan tartışmada eşini karnından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Kalmaz, hayatını kaybetti.

Bugün saat 10.30 sıralarında Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği’ne giden Kalmaz, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine adrese giden polis, Zehra Kalmaz’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Zehra Kalmaz’ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk ifadesinde, eşini öldürdükten sonra bir eğlence mekanına giderek eğlendiğini belirten İhsan Kalmaz’ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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