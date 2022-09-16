Eşini ve çocuklarını rehin aldı… Polislere ‘Beni güzelce bir dövmediniz’ dedi

Antalya’da boşanma aşamasındaki eşi ve 2 çocuğunu bıçakla rehin alan Mehmet Ü., polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Mehmet Ü., emniyete götürülürken polislere, “Ben nasıl aşağılık, şahsiyetsiz birisiyim? Beni şöyle güzelce bir dövmediniz. Ayrıca evde ala ala bıçak bırakmadınız” dedi.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2763 Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın 2’nci katında meydana geldi.

3 kız babası Mehmet Ü. ile boşanma aşamasında olan eşi Esma Ü. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Mehmet Ü., evin pencere camını kırdı, daha sonra mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşi Esma Ü., Maya (5) ve ortanca kızı Müjgan Ü.’yü rehin aldı.

Evden gelen sesler üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından adrese çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi.

Polis ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla Mehmet Ü.’yü ikna edip gözaltına aldı.

Evden ekipler eşliğinde çıkartılan Esma Ü. ve 2 kızı kontrol amaçlı ambulansa alındı.

Ayakta tedavi edilen anne ve çocukların durumunun iyi olduğu belirtildi. Çiftin küçük kızlarının ise olay sırasında kursta olduğu öğrenildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında apartmandan indirilen Mehmet Ü, gazetecilere tepki gösterip, polis ekiplerine ise “Ben kimseyi rehin almadım. Ben nasıl aşağılık, şahsiyetsiz birisiyim? Beni şöyle güzelce bir dövmediniz. Ayrıca evde ala ala bıçak bırakmadınız. Son ekmek bıçağımı da aldınız” diye konuştu.

Mehmet Ü., ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

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