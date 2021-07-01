Eşini ve kızını evden kovup oğlunu bıçakla rehin aldı

Beyoğlu Kulaksız’da akşam saatlerinde Çiğdem A., eşi Sait A. tarafından evde küçük kız çocuğuyla birlikte darp edildi. Evden kovulan Çiğdem A. kızıyla birlikte emniyete giderek şikayette bulundu. Olay sonrası Sait A., eşini telefonla arayarak “çocuğu da kendimi de keseceğim, bu çocuğun ölüsünü alırsın anca” diyerek tehditlerine devam etti.

ÇOCUĞUNUN BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

Bunun üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı eve girerek şahsı gözaltına almak istedi. Ancak şahıs kapıyı içeriden kilitleyecek polis ekiplerinin girmesine izin vermedi.

Polis ekipleri içeride bulunan 6 yaşındaki Azad A.’yı kurtarmak için koçbaşıyla kapıyı kırmak istedi. O esnada baba Sait A. “çocuğu da kendimi de camdan atarım, kapıdan uzak durun” diyerek uzak durmalarını söyledi. Beyoğlu polisi bunun üzerine sağlık, itfaiye ekipleri ile Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplere bilgi verdi.

ÖZEL HAREKAT OPERASYON YAPTI

Ekipleri olay yerine sevk edildiği esnada Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği’nde görevli müzakereci polis şahsı ikna etmeye çalıştı. Çalışmalar sürdüğü esnada olay yerine gelen özel harekat polisleri, evin kapısını kırarak içeriye girdikten sonra silah kullanmadan Sait A.’yı etkisiz hale getirdi. Çocuk Azad A. ise polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Nefes kesen o anlar ise kameralara yansıdı.

SUÇ MAKİNASI BABA TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Sait A. hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü. Emniyette çeşitli suçlardan 14 adet kaydı çıkan şahıs, ifadesinin alınması ve sorgulanması sonrası işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “kasten öldürmeye teşebbüsten” suçundan tutuklanarak Metris cezaevine gönderildi.