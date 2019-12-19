Eşini yaralayan caniden skandal soru

Bir süredir evli olan Süheyla K. (20) ile Mehmet K. (26) çifti Sivas’ta yaşıyordu. Çift arasında sorunlar yaşanmaya başlayınca Süheyla K. evini terk ederek İstanbul Kartal’daki dedesinin yanına sığındı.

SİVAS’TAN GELDİ

Bunun üzerine Mehmet K. da sabah saatlerinde Sivas’tan, Kartal’a gelerek eşinin kaldığı evin önünde beklemeye başladı. Süheyla K. evden dışarı çıktığı esnada eşi Mehmet K. ile karşılaştı.

20 YERİNDEN BIÇAKLADI

Çift arasında yaşanan tartışmanın alevlenmesi üzerine Mehmet K. eşi Süheyla K.’yı 20 yerinden bıçakladı. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Mehmet K. ise kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından genç kadın hastaneye kaldırıldı.

“EŞİMİ ÖLDÜRDÜM NE KADAR YERİM?”

Mehmet K’nin, kaçarken elleri kanlı bir şekilde bir bankanın güvenlik görevlisinin yanına gittiği ve “Eşimi öldürdüm, ne kadar yerim, ne yapacağım?” şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olayla ilgili soruşturma başlatan Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise hemen özel ekip kurarak şüphelinin peşine düştü. Saatler süren takiplerin ardından Mehmet K. gözaltına alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Şüpheli emniyete götürülerek sorguya alındı. Tedavi altına alınan genç kadının ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.