Eşini yatakta yakaladı, canlı yayında böyle cezalandırdı!

Yazan:
Alaturka Online
-

Olay, Edremit ilçesinde meydana geldi. Eve giden R.D. (32), iddiaya göre, eşi E.D.’yi (35) G.A. ile yatakta yakaladı. R.D.,, G.A.’ya saldırınca eşi araya girdi.

ATEŞE VERDİ

Bu sırada R.D. eşi E.D. tarafından dövüldü. Sinirlenen R.D., eşinin kıyafetlerini alıp, boş araziye çıkardı. Arkadaşını da yanına çağıran R.D., eşinin kıyafetlerini ateşe verdi.

İLGİLİ HABERDüğünde rezalet: Gelinin yatakta aldattığı görüntüleri davetlilere izlettiDüğünde rezalet: Gelinin yatakta aldattığı görüntüleri davetlilere izletti

CANLI YAYIN YAPTI

Bütün giysileri tek tek yakan R.D. o anları cep telefonu kamerasıyla çekip, sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaptı. R.D., yayın sırasında “Hepsini yakacağım. Daha takım elbiseleri var onları da yakacağım” dedi. DHA

Önceki haberBir Dilek Tut – Yılmaz Özdil
Alaturka Online
https://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi Alaturka Online yıllardır Amerika'da en çok okunan ve takip edilen tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Alaturka - Amerika'daki Aileniz.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?