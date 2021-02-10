Eşinin cesedini üç gün banyoda saklayıp, telefonundan mesaj göndermiş!

Adana’da üç yıldır kayıp olan Mustafa Güven’in, mesai arkadaşıyla sevgili olduğunu öğrendiği eşi Nazmiye Güven’le tartışırken kayınbabası tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Ahmet Demirci’nin kapısında polisi görünce kalp krizi geçirerek ölmesi sonrası derinleştirilen soruşturmada yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

KÖTÜ KOKU BİNADA YAYILMAYA BAŞLAYINCA…

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Ahmet Demirci tarafından tabancayla vurularak öldürülen Mustafa Güven’in (44) cesedi, eşi Nazmiye Güven (39) tarafından üç gün boyunca evin banyosunda saklandı. Ceset kokmaya başlayınca ve binada oturanların şüphelenmesi üzerine Ahmet Demirci ve kızı, Mustafa Güven’in cansız bedenini otomobille ormana götürüp attı.

Nazmiye Güven yakınlarına, eşinin çalışmak için yurt dışına gittiğini söyledi, bu iddiasını somutlaştırmak için de cinayetin ardından maktulün cep telefonundan kendisine ve eşinin kardeşine “Çalışmak için yurt dışına gidiyorum. Kimseyle görüşmek istemiyorum. Beni aramayın” şeklinde mesaj gönderdi. (DHA)

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