‘Eşinin kalbine girmek’ için bakın ne yaptı

Yakutsk şehrinde kendine “Soğuğun Lordu” diyen 47 yaşındaki Oleg Rezanov, Sevgililer Günü’nde eşi için kendini kar ve buz dolu çukurun içine gömdürdü. Rezanov, kalp şeklinde açılmış çukurun içine üstünde sadece şortuyla ve kafasına havlu sararak uzandı.

DHA’nın haberine göre; arkadaşları Rezanov’u üstüne kar atarak gömmeye başladılar. 13 dakika boyunca eksi 35 derecede kalan ve sadece hava alabileceği bir boşluk bırakılan Oleg Rezanov, gösterisini eşi İrina’ya ithaf etti.

Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen Rezanov, çukurdan yürüyerek çıktı. “Soğukların Lordu” daha önce de soğuk havada yaptığı gösterilerle biliniyor.