Eşinin kanser tedavisi için biriktirdi, dolandırıcılara kaptırdı

Sarıyer’de yaşayan emekli Şevket Elmas’ın evde oturduğu sırada telefonu çaldı. Kendini banka memuru olarak tanıtan kişi Elmas’ın aklını karıştırarak cep telefonunu numarasını başka bir telefona yönlendirdi. Elmas bunlardan habersiz konuşmanın ardından telefonu kapattı. Bir süre sonra Şevket Elmas’ın yeğeni Elmas’ın eşinin telefonundan kendisine ulaşarak senin telefonu kim kullanıyor, arıyorum başkası açıyor dedi. Elmas telefonunun yanında olduğunu ve kendisinin kullandığını belirtmesi üzerine yeğeni, Şevket Elmas’a dolandırılmış olabileceğini söyledi.

Elmas müşterisi olduğu bankaları arayarak hesap hareketlerini kontrol etti. Elmas, eşinin kanser tedavisi için biriktirdiği 93 bin lira paranın başka hesaba aktarıldığını öğrendi. Elmas ikinci bir şoku diğer kullanmış olduğu banka şubesini aradığında yaşadı. Elmas, telefonundaki mobil uygulamadan 92 bin lira kredi çekildiğini ve bu paranın da başka hesaba aktarıldığını bilgisini aldı.

Elmas bunun ardından hemen avukatı Dilek Yücel ile birlikte dolandırıcılar ve bankalara karşı hukuk süreci başlattı. İstanbul Hukuk Mahkemesinde iki bankaya karşı açtıkları davadan birini kazanan Elmas, diğer bankaya açtığı davanın da kendi lehine sonuçlanmasını bekliyor. Avukat Dilek Yücel ve müvekkili Şevket Elmas İstanbul Adalet Sarayına gelerek dolandırıcılar hakkında da suç duyurusunda bulundu.

“PARAYI EŞİMİN KANSER TEDAVİSİ İÇİN BİRİKTİRMİŞTİM”

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda Şevket Elmas ve avukatı Dilek Yücel açıklama yaptı. Şevket Elmas açıklamasında, “Müvekkilim telefonunun yönlendirildiğini öğreniyor. Öğrendiğimize göre telefondaki mobil uygulamalara erişim sağlıyorlar. Bankanın mobil uygulamasından müvekkil adına kredi çekip kendi hesaplarına transfer ediyorlar.

Diğer bankanın mobil uygulamasından da eşinin kanser tedavisi için biriktirmiş olduğu tüm parayı kendilerine transfer ediyorlar. Biz her iki bankaya da dava açtık. Birine açtığımız davayı kazandık, diğer davamız devam ediyor. Dolandırıcılar hakkında da suç duyurusunda bulunduk soruşturma devam ediyor” şeklinde konuştu. (DHA)