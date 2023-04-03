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3 Nisan 2023
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Eşinin sevgilisiyle evde olduğunu öğrendi, iki oğlu ve arkadaşıyla dehşet saçtı

Alaturka Online
Alaturka Online

Karabük’te oturan N.K., 10 gün önce Çaycuma ilçesine bağlı Ahatlı köyündeki ağabeyinin evine geldi. N.K., burada sevgilisi olduğu öne sürülen Yaşar Esen ile buluştu.

Durumu öğrenen N.K.’nin boşanma aşamasındaki eşi Mustafa K. de gece saatlerinde 2 oğlu ve arkadaşı ile birlikte köye geldi.

BIÇAK VE SOPALARLA SALDIRDILAR

4 kişi, N.K., ağabeyi ve Yaşar Esen’in bulunduğu eve girdi. Burada grup, Esen’e bıçak ve sopalarla saldırdı.

Esen 3 yerinden bıçaklanırken, 4 şüpheli kaçtı. Çağrılan ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yaşar Esen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, Karabük’e gitmeye çalışan 4 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. (DHA)

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