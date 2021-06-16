Eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kadını darbetti! ‘Metres’ davasında karar çıktı

Olay, 8 Mayıs ile 16 Haziran 2019 tarihlerinde merkez Kocasinan ilçesinde meydana geldi. H.E. ile 1.5 yıllık evli olan N.E., kocasının M.G. isimli kadın ile mesajlaşmalarını gördü.

N.E., M.G.nin iş yerine gitti. Burada iki kadın arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında N.E., M.G.yi yumruklayıp, yaraladı, ardından da otomobiline zarar verdi. “Kocamın peşini bırak metres” diyerek hakaret ettiği de iddia edilen N.E. hakkında, şikayet üzerine yaralama, mala zarar verme ve hakaret suçlarından dava açıldı.

“MESAJLARINI GÖRDÜM”

Kayseri 12nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında N.E. hazır bulunurken, M.G. ise katılmadı. Sanık N.E. tahrik edildiğini belirterek, “Kocam ile mesajlaşmalarını gördüm. İş yerine konuşmaya gittim. ‘Defol buradan eşin ile muhatap ol’ dedi. Sonra ben de ona hakaret ettim. Bir anlık sinir ile metres dedim. Nasıl böyle bir şey yaparsın diyerek itekledim. Beni tahrik etti. Kocamın peşini bırakmasını istedim. Pişmanım” dedi.

3 BİN TL CEZA

Mahkeme hakimi, sanık N.E.yi, yaralama suçundan 75 gün adli gün karşılığı bin 500 TL para cezası, mala zarar verme suçundan da yine 75 gün karşılığı bin 500 TL para cezası olmak üzere toplam 3 bin TL para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. DHA

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