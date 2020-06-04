Eski ABD Savunma Bakanı Mattis: Trump, Amerika’yı bölmeye çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin eski Savunma Bakanı Jim Mattis, siyah yurttaş George Floyd‘un öldürülmesini takiben ABD’de başlayan protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Trump’ı eleştirdi.

Trump’ın Suriye’den çekilme kararını takiben Aralık 2018’de istifa eden Mattis, açıklamasında ırkçılık karşıtı protestoculara tam desteğini belirtti.

The Atlantic tarafından yayınlanan açıklamasında Mattis, “Donald Trump, hayatımda gördüğüm, Amerikan halkını birleştirmeye çalışmayan, buna çabalıyormuş gibi bile davranmayan tek başkan” ifadelerini kullandı.

“Bunun yerine bizi bölmeye çalışıyor” diyen Mattis, “Olgun liderlik olmadan geçirdiğimiz üç yılın sonuçlarına tanık oluyoruz” diye kaydetti.

Geçen hafta yaşanan olaylar neticesinde ‘öfkeli ve dehşet içinde’ olduğun belirten Mattis, protestocuların adalet çağrısının yararlı ve birleştirici bir talep olduğunu vurguladı.

Washington’da Beyaz Saray önündeki protestoculara yönelik polis şiddetini eleştiren Mattis, şöyle devam etti:

“Yaklaşık 50 yıl önce orduya katıldığımda anayasayı desteklemek ve korumak için yemin ettim. Asla aynı yemini eden askerlerin herhangi bir koşulda kendi yurttaşlarının anayasal haklarını ihlal etmeleri yönünde emir alacaklarını hayal etmedim.”

Mattis, görevde olduğu dönemde görev başındaki bir başkanı eleştirmenin kendisi için doğru olmadığını söylemişti.