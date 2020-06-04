Eski ABD’li polis müfettişi: Amerikan polisi, hesap verme sorumluluğu olmadığından keyfi davranıyor

ABD’nin Florida eyaletinde daha önce polis müfettişi olarak görev yapan Mark Dugan, Amerikan yasalarının polislerin istediği gibi davranmalarını sağlayacak şekilde düzenlendiğini belirtti.

Lenta.ru’ya konuşan Dugan, 1980’li yılların sonlarında kabul edilen ABD Yüksek Mahkemesi’nin kararına göre, polisin kendisi veya çevredeki insanların hayatına yönelik bir tehdit hissetiği anda, öldürmek için ateş edebileceğini ifade etti.

Bu durumun keyfi davranışa yol açtığına vurgu yapan Dugan, “Polis tarafından aşırı güç kullanımı ABD’de çok sık görülen bir durumdur. Polis memurları, hesap verme sorumluluğu riski olmadığından, gözaltı sırasında genellikle istedikleri gibi davranıyorlar. Bu uzun zamandır var olan ciddi bir sorun” dedi.

ABD’nin tüm eyaletlerinde siyah yurttaş George Floyd’un öldürülmesini takiben başlayan protestolar sürüyor.