Eski Adalet Bakanı Ergin: Mahkeme kararları baskı altında

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Türkiye’deki adalet sistemini eleştirdi. Ergin, “Türkiye temel hak ve özgürlüklerden uzaklaştı ve şu an gerileme döneminde. Adalet sisteminde çok büyük hatalar var ve yanlış kararlar veriliyor. Mahkeme kararları baskı altında ve seçicilikle yapılıyor” dedi.

Müslüm EVCİ

DEVA Partisi’nin İç Anadolu Bölge Eğitim Toplantısı’nın ilki Konya’da KONESOB toplantı salonunda gerçekleştirildi.

“MAHKEME KARARLARI BASKI ALTINDA”

Toplantıda konuşan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, hükümete yüklendi. AKP hükümetinin ülkeyi yönetemez duruma düşürdüğünü söyleyen Ergin, şöyle konuştu:

“Siyaset, ekonomi, adalet ve dış politikada çok büyük sorunlar var. Türkiye temel hak ve özgürlüklerden uzaklaştı ve şu an gerileme döneminde. Adalet sisteminde çok büyük hatalar var ve yanlış kararlar veriliyor. Mahkeme kararları baskı altında ve seçicilikle yapılıyor. Ciddi tahribat ve yıpranmalar var. Ekonomi politikaları tam bir facia. Enflasyonda her ay yeni rekorlar kırılıyor. Henüz tüketiciye yansıtılmayı bekleyen yüzde 60 zam var. Bu zam tüketiciye yansıtılacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile enflasyon tutulmaz bir hal aldı. Pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı bahane ediliyor. G20 ülkeleri arasında Türkiye enflasyonda şampiyon oldu. Gerçek enflasyon bu rakamın 2 katından fazladır. Artık gelinen noktada hükümetin ülkeyi yönetemediği gibi, sorunlarını da çözemiyor. Ülkenin sorunlarını çözecek kapasitesi de sıfırlanmıştır.”

“MERKEZ BANKASI DÖVİZE MÜDAHALE EDEBİLECEK YAPISINI KAYBETMİŞ DURUMDA”

Enflasyon rakamlarındaki yükselişin sebebini AKP hükümetinin aldığı yanlış kararlara bağlayan Ergin, “Konya’da ekmek yüzde 150, Konya-İstanbul otobüs bileti yüzde 147, YHT Konya-İstanbul bileti yüzde 99, simit yüzde 128, etliekmek yüzde 172, kira fiyatlarında yüzde 300 artış var. Nerede yüzde 78 enflasyon? Enflasyonun yükselmesinin tek sebebi hükümetin aldığı yanlış kararlardır. Merkez Bankası dövize müdahale edebilecek yapısını kaybetmiş durumda. Türkiye yüksek enflasyon sınırına girmiş ve buradan kurtulmaya yönelik çözüm üretecek durumda değil” dedi.

“HÜKÜMET ÖNGÖRÜ KONUSUNDA OLDUKÇA YETERSİZ”

“Asgari ücret ile maaş alanlar açlık sınırının altındalar” diyen Sadullah Ergin, “Türkiye’de açlık sınırı 6.300 TL iken asgari ücret 5.500 TL seviyelerinde. Mevcut hükümet öngörü konusunda da oldukça yetersiz. 2021 Eylül’de açıklanan Orta Vadeli Programa göre dolar kuru 2022’de 9.30, 2023’de 9.80 ve 2024’te 10.30 olarak planlanıyor. Daha 2021 bitmeden 18 TL’yi gördü. Bütün bunlar hükümetin sorunlara çözüm önerisi getirme konusunda kapasitesi sıfırlandığının ispatıdır” şeklinde konuştu.

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