Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem hakkındaki FETÖ davasına devam edildi

ANKARA (AA) – Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem'in "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından yargılanmasına devam edildi.
Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Erdem'in avukatları katıldı. Sanık Gülümser Erdem duruşmada hazır bulunmadı.
Sanık avukatları, müvekkile yöneltilen suçlamalarla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde yargılanan Birol Erdem'in beraatına karar verildiğini belirterek, Gülümser Erdem hakkında beraat talebinde bulundu.
Dolandırıldığını öne süren müdahil Şengül Tuncal'ın beyanlarında çelişkiler bulunduğunu öne süren avukatlar, bu kişinin beyanlarına itibar edilmemesini istedi.
Savunmaların ardından ara karar açıklayan mahkeme, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Birol Erdem hakkındaki beraat kararının gerekçesini göndermesi için kuruma müzekkere yazılmasına hükmetti.
Gülümser Erdem hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar veren mahkeme, davayı 1 Nisan 2021'e erteledi.