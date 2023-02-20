Eski AFAD Bilişim Daire Başkanı İrfan Keskin depremde binlerce hayat kurtaracak projeyi reddetmiş

Liyakatsizlik eleştirilerinin hedefindeki AFAD’da skandal bir engelleme girişimi yaşandığı ortaya çıktı. Afetler sonucunda göçük altında kalan depremzedelerin canlı olarak çıkarılma oranını artırmayı hedefleyen “Sesimi Dinle” projesinin 2021 yılında AFAD Bilişim Daire Başkanı İrfan Keskin’e önerildiği ancak “Siz benim yapamadığım ne yapmış olabilirsiniz!” diyerek proje sahiplerine olumsuz yanıt verdiği ortaya çıktı.

SÖZCÜ’ye konuşan Algoritma Uzmanı Ahmet Ömer Solukoğlu, 19 Mart 2021 tarihinde AFAD Bilişim Daire Başkanı İrfan Keskin ile yaptıkları toplantıyı anlattı. AFAD Genel Müdürü Yunus Sezer ile randevuları olmasına rağmen aynı gün Rize’de sel felaketi yaşanınca, Keskin ile görüşmek zorunda kaldıklarını belirten Solukoğlu, şunları söyledi:

“AFAD ÇIKARIR, GERİSİ SAĞLIK EKİBİNİ İŞİ”

– Toplantıya başladığımızda ilk sözü “Siz, benim yapmadığım ne yapmış olabilirsiniz” dedi. Programın detaylarını anlatmaya başladık. Beş dakika içerisinde saha bilgisi alabileceğimizi, sahada ne kadar kana ihtiyaç olduğundan, sahada kurtulan insanların meslek gruplarına kadar tüm bilgiyi alabileceğimizi ifade ettiğimizde, “AFAD olarak göçük altında kalanları dışarı çıkarmakla yükümlü olduklarını sonrasındaki problemlerin sağlık ekiplerinin problemi olduğu” cevabını aldık.

“SESİMİZİ DUYURAMADIK”

– Bunun üzerine toplantıyı terk etmek zorunda kaldık. Ve iki yıldan beri sesimizi ulaştırmanın yollarını denedik. Birçok bürokrata, belediye başkanlarına konuyu ilettik. Lakin liyakatin zirve yaptığı bir sistemde sesimizi duyuramadık. Kendi adıma sesimi duyuramadığım için son yaşadığımız afette kaybettiğimiz canlar için tüm vatandaşlardan özür dilerim.

UYGULAMA NASIL ÇALIŞIYOR?

Algoritma Uzmanı Ahmet Ömer Soğukoğlu, Yazılımcı Olga Kritchenko, Jeoloji Mühendisi Ali Aykut Ece ve Jeofizik Mühendisi Eda Ece’nin geliştirdiği uygulamanın özellikleri şöyle:

– “Sesimi Dinle” uygulaması gelişen teknolojilerden faydalanarak akıllı telefonların afet durumlarında afetzedelerin bilgilerini AFAD birimleri için toplayan ve bilgi akışını çok kısa süreye indiren bir uygulama.

– Afet sırasında sahaya hızlı müdahale edilmesini öngörüyor. AFAD, saha bilgisi toplarken afet sahasında mağdur durumda olanların bilgilerine ulaşmaya çalışılmakta. Ancak enkazdan etkilenen vatandaşlarımızın kendi durumları hakkında bilgi verme şansı olmadığından sonuca ulaşmakta da zaman kayıpları yaşanmaktadır.

– Çoğunlukla bilinci kapalı ya da kendini ifade etmekte zorluk yaşayacak kadar mağdur durumda kurtarılan enkazdan etkilenen vatandaşlara müdahale de zorluklar yaşanmaktadır. Sesimi Dinle uygulaması sahadan bilgi akışı sağlamayı içeriyor.

– Uygulama, AFAD tarafından sahaya gönderilen sinyale kendini güvene alan vatandaşların “Güvendeyim” diye cevap vermesi sonucunda cevap veremeyen kullanıcıları mağdur kabul ediyor ve mağdur olarak görünen kullanıcıların konumlarını ve sağlık bilgilerini AFAD ile paylaşıyor Bu sayede çok kısa bir sürede sahada mağdur olan enkazdan etkilenen vatandaşların bilgileri sistemde görünüyor.